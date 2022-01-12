12 января 2022, 19:20
Судебные приставы возбудили дело против Telegram из-за невыплаченных штрафов на 11 млн рублей
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила три административных дела о принудительном взыскании с мессенджера Telegram штрафов в размере 11 млн рублей
Фото: Яндекс.Дзен
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила три административных дела о принудительном взыскании с мессенджера Telegram штрафов в размере 11 млн рублей.
В декабре Таганский райсуд Москвы постановил, что Telegram должен выплатить штрафы на суммы 5, 4 и 2 млн рублей за невыполнение требования Роскомнадзора об удалении противоправного контента. При этом ранее мессенджер уже заплатил 15 млн рублей после возбуждения шести дел о принудительном взыскании штрафов, сообщает «Медиазона» (издание признано иностранным агентом).
Также сообщается, что соцсеть Twitter отказалась платить 17 млн рублей штрафа за повторные нарушения требований о локализации персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС.
Материалы по теме