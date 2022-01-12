«Единая Россия» предложила сделать газ для Вечных огней бесплатным
Президент Владимир Путин поддержал инициативу секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, который предложил сделать бесплатным газ для Вечных огней, которые установлены практически во всех городах страны
Президент Владимир Путин поддержал инициативу секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, который предложил сделать бесплатным газ для Вечных огней, которые установлены практически во всех городах страны. Сейчас этот газ оплачивается в основном за счет муниципалитетов.
Газ для Вечных огней поставляется как государственным «Газпромом», так и независимыми поставщиками. Оплачивается он, как правило, за счет муниципальных бюджетов. Однако в России уже были случаи, когда поставщики газа отключали Вечные огни из-за долгов.
Андрей Турчак предлагает установить нулевой размер платы за газ, поставляемый для обеспечения непрерывного функционирования Вечных огней. Единоросс также отметил, что этот вопрос партия власти уже согласовала с ПАО «Газпром».
Владимир Путин поддержал эту инициативу. Таким образом, платить за газ для Вечных огней будет ПАО «Газпром». С учетом того, что «Газпром» на 50,23% принадлежит Российской Федерации, то за газ для Вечных огней фактически снова будет платить государство, сообщает Znak.com.