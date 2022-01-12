Жители Кузбасса пожаловались на невозможность купить уголь в фирме, связанной с Михаилом Гуцериевым
Подписчики сообщества «Инцидент.Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте» пишут, что когда они пришли выписывать уголь, то получили отказ. Им заявили, что не подписан какой-то контракт с Москвой и «неизвестно, когда подпишут»
В Кемеровской области местные жители не могут купить уголь для отопления собственных домов из-за отсутствия соответствующего указания из Москвы.
Подписчики сообщества «Инцидент.Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте» пишут, что когда они пришли выписывать уголь, то получили отказ. Им заявили, что не подписан какой-то контракт с Москвой и «неизвестно, когда подпишут».
«Это как вообще?! Москва должна дать нам разрешение на покупку собственного угля? На дворе зима, уголь кончается. Пенсионерам покупать топливо в мешках, в два раза дороже?», - возмутилась одна из жительниц Кузбасса.
После жалоб граждан аккаунт мэрии Кемерова сообщил в комментариях к посту, что выписка угля в кассах «Кузбасстопливосбыт» в областном центре в настоящее время возобновлена.
«Кузбасстопливосбыт» является дочерней структурой «Кузбасской топливной компании» (КТК). Это один из крупнейших поставщиков угля для частных домохозяйств в Западной Сибири.
По данным «Тайга.Инфо», после приватизации КТК перешла в собственность частных предпринимателей, а именно - бывшего вице-губернатора Кузбасса Игоря Прокудина. В 2019 году он и другой акционер Вадим Данилов продали свои пакеты миллиардеру Михаилу Гуцериеву.