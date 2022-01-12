12 января 2022, 14:48
В Бийске Алтайского края 12-летний мальчик скончался после курени вейпа
В Следственном комитете по региону сообщили, что инцидент произошел в Бийске. 12-летний местный житель вместе со своей сестрой пришли к ее подруге в гости. Там они курили вейп, а затем им стало плохо
Фото: life24.pro
В Алтайском крае после курения электронной сигареты скончался 12-летний мальчик. Его старшая сестра с подругой, которые курили этот же вейп, госпитализированы.
В Следственном комитете по региону сообщили, что инцидент произошел в Бийске. 12-летний местный житель вместе со своей сестрой пришли к ее подруге в гости. Там они курили вейп, а затем им стало плохо.
Утром следующего дня бабушка подруги обнаружила подростков без сознания и вызвала «скорую помощь». Девушки 17 и 18 лет сейчас находятся в больнице, а вот мальчика врачам спасти не удалось.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.