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12 января 2022, 14:48

В Бийске Алтайского края 12-летний мальчик скончался после курени вейпа

В Следственном комитете по региону сообщили, что инцидент произошел в Бийске. 12-летний местный житель вместе со своей сестрой пришли к ее подруге в гости. Там они курили вейп, а затем им стало плохо

В Бийске Алтайского края 12-летний мальчик скончался после курени вейпа
Фото: life24.pro

В Алтайском крае после курения электронной сигареты скончался 12-летний мальчик. Его старшая сестра с подругой, которые курили этот же вейп, госпитализированы.

В Следственном комитете по региону сообщили, что инцидент произошел в Бийске. 12-летний местный житель вместе со своей сестрой пришли к ее подруге в гости. Там они курили вейп, а затем им стало плохо.

Утром следующего дня бабушка подруги обнаружила подростков без сознания и вызвала «скорую помощь». Девушки 17 и 18 лет сейчас находятся в больнице, а вот мальчика врачам спасти не удалось.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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