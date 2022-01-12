12 января 2022, 13:59
Следственный комитет заинтересовался госзакупками в театре «Ленком Марка Захарова»
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным провести проверку в московском театре «Ленком Марка Захарова». Поводом для проверки стала информация о нарушениях при проведении театром госзакупок
Фото: m.123ru.net
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным провести проверку в московском театре «Ленком Марка Захарова». Поводом для проверки стала информация о нарушениях при проведении театром госзакупок.
В СКР обратился журналист, который сообщил о возможных попытках неправомерного завладения имуществом Ленкома. Другие подробности пока не сообщаются.
По данным «Ленты.ру», Александр Бастрыкин поручил главе СКР по Москве Андрею Стрижову тщательно изучить доводы, изложенные в обращении журналиста.