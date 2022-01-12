12 января 2022, 13:53
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о 698 случаях заражения «омикроном»
В России по данным на 12 января выявлено 698 случаев заражения штаммом «омикрон». Такие данные озвучила вице-премьер и глава оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова в ходе совещания с участием президента Владимира Путина
Фото: pulse.mail.ru
В России по данным на 12 января выявлено 698 случаев заражения штаммом «омикрон». Такие данные озвучила вице-премьер и глава оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова в ходе совещания с участием президента Владимира Путина.
Отметим, что еще накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что 305 случаях «омикрона» в России.
Голикова отметила, что большая часть случаев заражения новым штаммом приходится на Москву, поэтому именно столица первой примет на себя удар пятой волны коронавируса.
Напомним, что Владимир Путин поручил правительству заранее подготовиться к новой волне коронавируса в связи со стремительным распространением «омикрона».