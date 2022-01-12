12 января 2022, 12:57
В «Мегаспорте» на Ходынке во время монтажа декораций ледового шоу Татьяны Навки погиб рабочий
51-летний житель Московской области погиб в 4:50 утра 9 января – во время монтажа декораций на ледовой сцене сорвавшаяся ледовая балка придавила человека
Фото: megasport.center
Во дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынском бульваре в Москве рабочий погиб в результате падения декораций.
«Московский комсомолец» сообщает, что 51-летний житель Московской области погиб в 4:50 утра 9 января – во время монтажа декораций на ледовой сцене сорвавшаяся ледовая балка придавила человека.
«Фонтанка» уточняет, что рабочий погиб, когда во дворце спорта демонтировали декорации после проведения ледового шоу супруги пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяны Навки «Лебединое озеро».
Представитель дворца спорта «Мегаспорт» предложил журналистам обратиться за комментариями в Минспорта.