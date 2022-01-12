Владимир Путин поручил правительству заранее подготовиться к новой волне коронавируса из-за «омикрона»
Президент Владимир Путин поручил правительству Михаила Мишустина за две недели подготовиться «к новому удару пандемии коронавируса». Глава государства отметил, что в других странах сейчас стремительно распространяется штамм «омикрон»
Президент Владимир Путин поручил правительству Михаила Мишустина за две недели подготовиться «к новому удару пандемии коронавируса». Глава государства отметил, что в других странах сейчас стремительно распространяется штамм «омикрон» и российские власти должны это учесть.
«Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться», - заявил Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС.
Между тем, бывший глава Microsoft Билл Гейтс выразил мнение, что из-за распространения штамма «омикрон» количество случаев заражения COVID-19в мире может пойти на спад.
По мнению миллиардера, после распространения «омикрона» в течение года будет наблюдаться снижение числа заражений, а коронавирус уже можно будет лечить как сезонный грипп.