Футболиста Павла Мамаева и его невесту задержали на таможне в аэропорту
Российского футболиста Павла Мамаева, который ранее уже был осужден за хулиганство и нанесение побоев, вместе с невестой Надеждой Санько задержали на таможне в аэропорту. Об этом сообщает издание Starhit со ссылкой на Instagram девушки спортсмена
Российского футболиста Павла Мамаева, который ранее уже был осужден за хулиганство и нанесение побоев, вместе с невестой Надеждой Санько задержали на таможне в аэропорту. Об этом сообщает издание Starhit со ссылкой на Instagram девушки спортсмена.
Надежда Санько разместила в своем аккаунте фотографию из аэропорта с подписью: «Таможня дает (нет) добро».
Издание сообщает, что Мамаева и Санько задержали на таможне из-за кольца фирмы Graff стоимостью около 10 млн рублей, которое футболист подарил своей невесте на помолвку.
Пара не задекларировала дорогостоящее кольцо. Теперь им грозит административная ответственность и крупный штраф. Драгоценность при этом могут изъять на экспертизу.
Напомним, что Павел Мамаев вместе со своим другом-футболистом Александром Кокориным были осуждены на 1,5 года за дебош в «Кофемании», а также нападение на чиновников Минпромторга и водителя телеведущей «Первого канала». В сентябре 2019 года спортсмены вышли из колонии по УДО.