12 января 2022, 11:59
В Нижегородской области из ружья застрелили муниципального депутата
В Нижегородской области в результате огнестрельного ранения скончался 59-летний депутат Ковернинского муниципального округа Валентин Розин. Правоохранительные органы ввели «План-перехват» для поимки убийцы депутата по горячим следам
Фото: blackpantera.ru
В Нижегородской области в результате огнестрельного ранения скончался 59-летний депутат Ковернинского муниципального округа Валентин Розин.
Правоохранительные органы ввели «План-перехват» для поимки убийцы депутата по горячим следам.
Телеграм-канал «112» сообщает, что в Валентина Розина выстрелили из охотничьего ружья. В убийстве депутата подозревают ранее судимого 39-летнего Сергея Смирнова – депутат перед смертью назвал его имя.
Также сообщается, что раненый Розин смог добраться до дома и вызвать «скорую помощь», однако во время операции он скончался.
По одной из версий, Смирнов застрелил Розина из-за конфликта на работе. Мужчина был бригадиром в фирме депутата, но его собирались уволить.