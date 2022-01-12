Соавтор закона о вольерной охоте Николай Валуев возглавил экспертный совет при Минприроды
Депутат Госдумы от «Единой России» и соавтор резонансного закона, который разрешает вольерную охоту, Николай Валуев возглавил экспертный совет при Министерстве природы по особо охраняемым природным территориям
Депутат Госдумы от «Единой России» и соавтор резонансного закона, который разрешает вольерную охоту, Николай Валуев возглавил экспертный совет при Министерстве природы по особо охраняемым природным территориям.
Парламентарий сообщил порталу Znak.com, что новую должность в Минприроды он будет совмещать с работой в думском комитете по туризму.
Николай Валуев в 2013 году поозревался в незаконной охоте после того, как опубликовал в соцсети фотографии убитых животных, среди которых были селезни, медведь и бобр. Интернет-пользователи обратили внимание, что охота на медведя и бобра весной в Архангельской области запрещена.
Следственный комитет проводил по данному факту доследственную проверку, но дело о незаконной охоте не возбудил.
Кроме того, новоиспеченный эксперт Минприроды, является одним из авторов закона, который разрешает охоту на животных, которые находятся в «полувольных условиях» (так называемая вольерная охота). Против этого закона выступают зоозащитники.