Иммунолог рассказал о тяжелом течении заболевания у подростков при заражении «омикроном»
Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рекомендовал родителям задуматься о вакцинации детей от коронавируса в связи с ожидаемой пятой волной из-за распространения штамма «омикрон»
Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рекомендовал родителям задуматься о вакцинации детей от коронавируса в связи с ожидаемой пятой волной из-за распространения штамма «омикрон».
Медик рассказал «Ленте.ру», что несовершеннолетние пациенты довольно тяжело переносят «омикрон». Кроме того, этот штамм может спровоцировать у подростков обострения аутоиммунных и эндокринных заболеваний. Болибок отметил, что случаев смерти среди заразившихся «омикроном» детей мало, однако опыт других стран говорит о том, что массовой госпитализации несовершеннолетних из-за осложнений избежать без вакцинации не удастся.
«Дети болеют омикроном достаточно выражено. Летальных исходов мало, но тяжелые случаи есть, и мы не знаем пока, во что это выльется. Могут быть последствия в виде синдрома системного воспалительного ответа и другое. У подростков вообще возраст манифеста аутоиммунных и эндокринных заболеваний», - отметил специалист.
Владимир Болибок рекомендовал родителям вакцинировать детей от коронавируса. Особенно это касается семей, где кто-то из родственников имеет иммунное или эндокринное заболевание.
В свою очередь эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что заражение штаммом «омикрон» представляет наибольшую опасность для пожилых и непривитых от коронавируса людей, сообщает CNBC.