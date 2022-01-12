«Россети» получат миллиарды на развитие энергетики, несмотря на рост потерь
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития, Минфину, Минстрою, Минэнерго и ФАС начать с июля 2022 года реализацию программы экономического развития регионов Северокавказского федерального округа
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития, Минфину, Минстрою, Минэнерго и ФАС начать с июля 2022 года реализацию программы экономического развития регионов Северокавказского федерального округа. На эти цели из государственной казны будет выделено 7,5 млрд рублей (на три года). По итогам реализации указанных программ инвестиционная привлекательность регионов СКФО должна повыситься, а их экономики, по задумке авторов, должны выйти на траекторию устойчивого роста.
Экономическое развитие Северного Кавказа среди прочего включает в себя и решение проблем в сфере энергетики, которые, кстати, обсуждались на предновогодней пресс-конференции президента Владимира Путина.
Так, главред РИА «Дагестан» Магомед Магомедов рассказал президенту о плачевной ситуации с газо-, электро- и водоснабжением в республике Дагестан. По словам журналиста, сети либо сильно обветшали, либо не справляются с текущей мощностью. При этом заведуют сетями в основном частные компании, на работу которых власти повлиять не могут.
Магомедов также выразил мнение, что ресурсоснабжающие компании делают недостаточно для развития этих систем. На вопрос Владимира Путина, о каких конкретно компаниях идет речь, журналист упомянул «Русгидро» и «Россети». Президент пообещал изучить детали и заняться решением этого вопроса.
СМИ уже неоднократно писали о ситуации, которая сложилась в сфере электроэнергетики в регионах Северного Кавказа, при новом главе ПАО «Россети» Андрее Рюмине. Потери энергетического холдинга в сетях СКФО выросли на 5% и достигли рекордных 47%.
По данным УтроNews, 35 млрд рублей федеральных инвестиций «Россети»списывают на замену проводов и опор, при этом оставляя аварийные питающие центры почти нетронутыми. Более того, весной прошлого года была разорвана схема реструктуризации долгов энергосбытовых компаний Северного Кавказа, принадлежащих «Россетям», накопившихся перед оптовым энергорынком.
Руководство «Россетей» заявило, что больше не располагает собственными средствами для обеспечения полной оплаты энергии своими структурами в СКФО – в конце 2021 года речь шла о нехватке 7,4 млрд рублей. Задолженности имелись у «Каббалкэнерго», «Карачаево-Черкесскэнерго», «Калмэнергосбыта», «Севкавказэнерго», «Ингушэнерго», «Дагэнергосбыта», «Нурэнерго» и «Чеченэнерго». Все эти компании входят в состав «Россети Северного Кавказа».
Как распорядятся «Россети» новыми финансовыми поступлениями от регионов СКФО после решения премьера Мишустина, можно только догадываться. Может получиться и так, что после получения денег от федерального центра, платежи за электроэнергию будут начисляться опять же «Россетям». Таким образом компания Андрея Рюмина останется только в выигрыше.
Ранее в правительстве рекомендовали руководству «Россетей» снизить уровень потерь подконтрольных компаний в регионе до нормативов, а платежи гарантирующих поставщиков в адрес энергорынка закрыть из собственных средств. Однако холдинг при наличии собственных средств в достаточном объеме (в 2020 году чистая прибыль компании составила 61,2 млрд рублей) продолжает просить у кабмина увеличения финансирования.
Напомним, что Андрей Рюмин в должности главы ПАО «Россети» сменил Павла Ливинского, который теперь руководит департаментом энергетики в правительстве. До этого Рюмин возглавлял «Ленэнерго». При этом обе компании регулярно сотрясают скандалы – от хищений и кризиса неплатежей до картельного сговора подрядчиков.
Тем не менее, Андрей Рюмин остается на плаву и даже был удостоен звания «почетного энергетика». УтроNews полагает, что помогают топ-менеджеру крепкие связи не только с правительственным чиновником Павлом Ливинским, но и с вице-премьером Александром Новаком, который курирует в правительстве ТЭК, входит в совет директоров «Россетей» и курирует Северный Кавказ.