В Общественной палате предложили вносить сведения о прививке против COVID-19 в загранпаспорт
Первый заместитель председателя Общественной палаты (ОП) Ленинградской области Владимир Петров обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением добавить в загранпаспорт новый раздел
Первый заместитель председателя Общественной палаты (ОП) Ленинградской области Владимир Петров обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением добавить в загранпаспорт новый раздел, который будет содержать данные о прививке от коронавируса и результаты ПЦР-тестов.
Общественник считает, что внесение таких сведений в заграничный паспорт сделает поездки россиян более комфортными.
«Такой раздел облегчит жизнь рядового путешественника и избавит от необходимости иметь при себе огромное количество сопутствующих документов, дающих право законного пересечения государственных границ», - заявил парламентарий, слова которого приводит РИА Новости.
В Роспотребнадзоре инициативу Владимира Петрова пока не прокомментировали.
Отметим, что срок действия сертификата о вакцинации против COVID-19 сейчас составляет один год, а вот ПЦР-тест действителен в течение лишь 48 часов. В паспортах часто путешествующих россиян такие данные будут занимать слишком много места.