Депутат Госдумы предложил освободить россиян от уплаты налога при продаже унаследованной недвижимости
Депутат Государственной думы Евгений Федоров обратился к главе Минтруда РФ Антону Котякову с просьбой освободить российских граждан от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) после совершения сделки по продаже недвижимости, полученной по наследству
Депутат Государственной думы Евгений Федоров обратился к главе Минтруда РФ Антону Котякову с просьбой освободить российских граждан от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) после совершения сделки по продаже недвижимости, полученной по наследству.
Евгений Федоров в своем обращении напомнил, что по законодательству россияне имеют право продать унаследованное недвижимое имущество только по истечении трех лет владения собственностью. Данное правило создает трудности для наследников, которые уже имеют собственное жилье и планируют расстаться с наследством. При продаже переданного по наследству имущества до окончания трехлетнего срока они должны платить налог в размере 13%, сообщает RT.
Если же собственник решает подождать три года до продажи дома или квартиры, то он должен оплачивать все коммунальные услуги, которыми он может и не пользоваться.
Депутат в этой связи предлагает отменить налог с продажи одного вида жилья - унаследованной недвижимости - независимо от срока владения собственностью.