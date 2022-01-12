В Москве впервые оформили «паспорт негражданина». Документ действует 10 лет
В Москве впервые выдали «паспорт негражданина». IТакой документ получил мужчина, который провел два года в миграционном центре Сахарово, потому что российские власти его не могли его никуда депортировать из-за отсутствия гражданства
В Москве впервые выдали «паспорт негражданина». Такой документ получил мужчина, который провел два года в миграционном центре Сахарово, потому что российские власти не могли его никуда депортировать из-за отсутствия гражданства.
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева рассказала РИА Новости, что временное удостоверение личности человека без гражданства или «паспорт негражданина» оформили 53-летнему Якубджану Хакимджанову.
Мужчина родился в Душанбе, а когда ему было 5 лет, его семья переехала в Астрахань. Сам он рассказал, что в школе не учился, «по малолетству попал в тюрьму, а дальше так и пошло».
В центре Сахарово Хакимджанов оказался после того, как в ходе проверки документов полицейские не смогли установить его личность. Тогда же выяснилось, что у мужчины нет гражданства ни одной страны.
Закон о выдаче временного удостоверения лиц без гражданства в России вступил в силу в 2021 году. Срок действия «паспорта негражданина» составляет 10 лет.