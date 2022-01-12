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Москва
12 января 2022, 07:58

В Москве впервые оформили «паспорт негражданина». Документ действует 10 лет

В Москве впервые выдали «паспорт негражданина». IТакой документ получил мужчина, который провел два года в миграционном центре Сахарово, потому что российские власти его не могли его никуда депортировать из-за отсутствия гражданства

В Москве впервые оформили «паспорт негражданина». Документ действует 10 лет
Фото: primaconsulting.ru

В Москве впервые выдали «паспорт негражданина». Такой документ получил мужчина, который провел два года в миграционном центре Сахарово, потому что российские власти не могли его никуда депортировать из-за отсутствия гражданства.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева рассказала РИА Новости, что временное удостоверение личности человека без гражданства или «паспорт негражданина» оформили 53-летнему Якубджану Хакимджанову.

Мужчина родился в Душанбе, а когда ему было 5 лет, его семья переехала в Астрахань. Сам он рассказал, что в школе не учился, «по малолетству попал в тюрьму, а дальше так и пошло».

В центре Сахарово Хакимджанов оказался после того, как в ходе проверки документов полицейские не смогли установить его личность. Тогда же выяснилось, что у мужчины нет гражданства ни одной страны.

Закон о выдаче временного удостоверения лиц без гражданства в России вступил в силу в 2021 году. Срок действия «паспорта негражданина» составляет 10 лет.

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