Телеведущий Михаил Зеленский скончался во время отдыха в Доминикане
Журналист, ведущий программы «Вести» и шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия» Михаил Зеленский скончался во время отдыха в Доминиканской Республике. Ему было всего 46 лет
Журналист, ведущий программы «Вести» и шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия» Михаил Зеленский скончался во время отдыха в Доминиканской Республике. Ему было всего 46 лет.
Информацию о кончине Михаила Зеленского подтвердил замглавы телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович и в посольстве России в Доминикане. Глава отдела дипломатического представительства в Пунта-Кане Вячеслав Панков сообщил журналистам, что пока не готов сообщить им подробности об обстоятельствах смерти известного телеведущего.
Telegram-канал Baza сообщает, что Михаил Зеленский отдыхал в Доминиканской Республике вместе со своей супругой. Накануне ему стало плохо, после чего он был госпитализирован в одну из местных больниц. Однако доминиканские медики не смогли спасти жизнь российскому телеведущему.
По предварительным данным, причиной смерти Зеленского стал инсульт.