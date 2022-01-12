Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему для выявления штамма «омикрон»
Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему для выявления нового штамма коронавируса «омикрон», которую разработали в Федеральном медико-биологическом агентстве
Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему для выявления нового штамма коронавируса «омикрон», которую разработали в Федеральном медико-биологическом агентстве.
В ФМБА заявили РИА Новости, что это первая тест-система, которая способна выявить «омикрон». Соответствующий набор реагентов был разработан по поручению главы фонда Вероники Скворцовой в Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России.
Данная тест-система за 1,5 часа может выявить штаммы «омикрон» и «дельта».
В Роспотребнадзоре в свою очередь сообщили, что случаи заражения «омикроном» зарегистрированы уже в 13 российских регионах. При этом вирусологи прогнозируют, что из-за нового штамма, который отличается высокой заразностью, в конце января – начале февраля начнется пятая волна коронавируса.