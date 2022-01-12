ЕСПЧ обязал российские власти выплатить 360 тысяч евро пострадавшим и семьям погибших во время теракта в Беслане
Европейский суд по правам человека в Страсбурге обязал российские власти выплатить дополнительную компенсацию 39 пострадавшим и родственникам погибших во время теракта в бесланской школе №1. Размер компенсации составляет 360 тысяч евро
Европейский суд по правам человека в Страсбурге обязал российские власти выплатить дополнительную компенсацию 39 пострадавшим и родственникам погибших во время теракта в бесланской школе №1. Размер компенсации составляет 360 тысяч евро.
ЕСПЧ присудил по 5 тысяч евро бывшим заложникам террористов, которые получили травмы средней тяжести, и по 7 тысяч евро тяжело пострадавшим. Семьям жертв теракта суд назначил компенсации в размере 10 тысяч евро за каждого убитого родственника.
В решении Страсбургского суда говорится, что российские власти располагали информацией о готовящемся теракте в школе, обладали достаточным уровнем контроля над ситуацией, однако принятые меры оказались «неадекватными». Кроме того, действия силовых ведомств в отношении террористов привели к дополнительным жертвам.
Всего в ЕСПЧ подано семь коллективных исков по делу о теракте в школе Беслана от 409 человек. В результате теракта погибли 333 человека, включая 186 детей.
Министерство юстиции РФ решение ЕСПЧ по искам пострадавших и родственников погибших пока не прокомментировало.