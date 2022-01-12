После скандала с приговором о военных на Донбассе с сайта ростовского суда пропало еще 20 вердиктов
С сайта Кировского районного суда Ростова-на-Дону после удаления приговора, который косвенно подтверждал присутствие российский воск на Донбассе, пропали еще решения по разным делам
С сайта Кировского районного суда Ростова-на-Дону после удаления приговора, который косвенно подтверждал присутствие российский воск на Донбассе, пропали еще около 20 вердиктов по разным делам.
Председатель суда Дина Никифорова сообщила Znak.com, что приговоры по 20 уголовным делам пропали с сайта в результате технического сбоя.
«После резонанса в СМИ у нас произошел технический сбой. Из системы был выгружен упомянутый приговор. В тот же период удалились еще порядка 20 дел. Почему - мы не можем понять до сих пор», - заявила Никифорова.
В суде предположили, что серверы не выдержали нагрузки, поэтому некоторые страницы сайта подверглись изменениям. Там же добавили, что обычно приговоры после частичной обработки загружаются на сервер автоматически, а их повторная загрузка невозможна.
Дина Никифорова заверила, что суд «точно не удалял приговоры».
Напомним, что в ноябре 2021 года на сайте Кировского районного суда был опубликован приговор по делу Вячеслава Забалуева - заместителя регионального управляющего по военному питанию компании «Технология». Фигуранта дела признали виновным в даче взяток главе Центра государственного санэпиднадзора Южного военного округа Георгию Гончарову. В приговоре упоминались поставки продуктов питания российским военным, которые находятся на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. При этом российские власти официально опровергают присутствие своей армии на Донбассе.
После того, как на этот приговор обратили внимание СМИ, он был удален с сайта суда.