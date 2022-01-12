Московская городская служба «Ритуал» предложила клиентам украинские гробы «Патриот» за полмиллиона рублей
Модель «Патриот» сделана из ценных пород дерева и украшена российской символикой. При этом гробы для богатых российских патриотов изготавливают на Украине
Московская городская служба «Ритуал» предлагает своим состоятельным клиентам элитные гробы «Патриот» стоимостью в 570 тысяч рублей.
Модель «Патриот» сделана из ценных пород дерева и украшена российской символикой. При этом гробы для богатых российских патриотов изготавливают на Украине.
На сайте поставщика сообщается, что все «элитные» гробы изготовлены либо в Италии, либо на Украине. В России же производятся в основном простые модели, сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом).