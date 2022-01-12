Глава Минкультуры Татарстана обвинила лоукостер «Победа» в дискредитации «светлого образа победы»
Министр культуры республики Татарстан Ирада Аюпова раскритиковала лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») за неуважение к своим пассажирам и дискредитацию «светлого образа победы»
Министр культуры республики Татарстан Ирада Аюпова раскритиковала лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») за неуважение к своим пассажирам и дискредитацию «светлого образа победы».
В своем Instagram чиновница написала, что каждый раз после прохождения регистрации и полета на самолетах компании «Победа» ей хочется «отмыться».
Министр культуры также отметила, что каждый год она пытается сделать все, чтобы «мы, наши дети, наши внуки помнили, какой ценой досталась нам наша Победа (в Великой Отечественной войне – ред.)». Однако одноименная авиакомпания дискредитирует «светлый образ победы».
Ирада Аюпова предложила лоукостеру сменить название, раз она не уважает своих пассажиров и приносит «имиджевые потери стране-победительнице». «Компания просто беда, буковки ПО они потеряли», - отметила министр культуры из Татарстана.
«Меня просто не устраивает хамство людей, которые производят регистрацию. Я считаю, что в компании с громким именем «Победа» должны быть высокие требования к корпоративной культуре», - добавила чиновница.
Отметим, что на рейсах «Победы» периодически происходят скандалы, которые в основном связаны с тем, что пассажиры невнимательно читают правила провоза багажа и ручной клади. При этом у лоукостера они очень строгие.