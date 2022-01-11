Сергей Собянин сообщил о стремительном распространении штамма «омикрон» в Москве
«Это означает, что мы действительно тоже находимся в зоне риска, и в течение семи-десяти дней, я думаю, будем наблюдать значительный рост заболеваемости», - сообщил Сергей Собянин на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о стремительном распространении в городе нового штамма коронавируса «омикрон».
По словам градоначальника, в столице уже зафиксировано «значительное» число заразившихся «омикроном», и этот показатель «достаточно быстро нарастает», сообщает «Россия 24».
«Это означает, что мы действительно тоже находимся в зоне риска, и в течение семи-десяти дней, я думаю, будем наблюдать значительный рост заболеваемости», - сообщил Сергей Собянин на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.
В связи с распространением «омикрона» мэр поручил развернуть дополнительные койки в больницах, нарастить темпы вакцинации и ужесточить контроль за соблюдением антиковидных требований.
По данным на 11 января, в Москве было выявлено 4635 новых случаев заражения COVID-19. Всего по стране зарегистрировано 17 525 случаев заражения. 783 пациента скончались в результате осложнений.