РКН отказывается штрафовать госСМИ за отсутствие маркировки «террористическая организация» при упоминании «Талибана»
Роскомнадзор уже два месяца пытается разобраться с тем, нарушили ли закон государственные издания Russia Today и РИА «Новости», которые перестали маркировать «Талибан» террористическим и запрещенным в России движением
Роскомнадзор уже два месяца пытается разобраться с тем, нарушили ли закон государственные издания Russia Today и РИА «Новости», которые перестали маркировать «Талибан» террористическим и запрещенным в России движением.
Telegram-канал «ЧТД» сообщает, что два месяца назад направил в РКН просьбу о проведении проверки в отношении государственных СМИ. В ответе ведомства говорится, что контрольные мероприятия еще проводятся, а в случае подтверждения факта нарушения будут приняты меры в соответствии с законодательством.
При этом негосударственные СМИ чиновники из Роскомнадзора штрафуют за отсутствие маркировки очень оперативно. Например, издание Republic (внесено в реестр иностранных агентов) сразу же было оштрафовано за отсутствие маркировки при упоминании афганского движения. В редакции пояснили, что звездочку возле слова «Талибан» журналисты поставили, но сноску написать забыли.
Напомним, что в ноябре 2021 года руководство РИА «Новости» и Russia Today разослало своим сотрудникам уведомление о том, что теперь им запрещается маркировать движение «Талибан», которое пришло к власти в Афганистане, как террористическое и запрещенное в России. Теперь указанные СМИ отмечают, что «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. При этом официально российские власти не исключали афганское движение из списка террористических организаций.