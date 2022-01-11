11 января 2022, 16:33
В США из-за штамма «омикрон» побит рекорд по суточному заражению коронавирусом
В США за прошедшие сутки зарегистрировали 1,35 млн новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель по суточной заболеваемости с начала пандемии во всем мире
Фото: gubdaily.ru
В США за прошедшие сутки зарегистрировали 1,35 млн новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель по суточной заболеваемости с начала пандемии во всем мире.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 3 января – тогда в США выявили 1,03 млн новых случаев заражения COVID-19, сообщает Reuters.
Максимального значения достигло и число госпитализаций. Так, за 10 января в США в больницы доставили более 136 тысяч ковидных пациентов.
Рост заболеваемости американские власти объясняют стремительным распространением штамма «омикрон».