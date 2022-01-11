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11 января 2022, 15:59

В Латвии задержали двух российских шпионов. Они передавали информацию о НАТО

В Латвии сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в сотрудничестве с российской военной разведкой. Задержанным инкриминируют передачу России секретной информации

В Латвии задержали двух российских шпионов. Они передавали информацию о НАТО
Фото: days365.ru

В Латвии сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в сотрудничестве с российской военной разведкой. Задержанным инкриминируют передачу России секретной информации.

Информагентство Delfi со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ) сообщает, что подозреваемые много лет сотрудничали с российской разведкой и встречались с ее представителями на территории РФ.

Один из задержанных использовал полученные в ходе профессиональной деятельности контакты с целью получить, обобщить и передать российской стороне сведения о деятельности НАТО на территории Латвии.

Второй подозреваемый передавал в Москву данные, которые имеет отношение к военным интересам России.

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