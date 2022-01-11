11 января 2022, 15:59
В Латвии задержали двух российских шпионов. Они передавали информацию о НАТО
В Латвии сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в сотрудничестве с российской военной разведкой. Задержанным инкриминируют передачу России секретной информации
Фото: days365.ru
В Латвии сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в сотрудничестве с российской военной разведкой. Задержанным инкриминируют передачу России секретной информации.
Информагентство Delfi со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ) сообщает, что подозреваемые много лет сотрудничали с российской разведкой и встречались с ее представителями на территории РФ.
Один из задержанных использовал полученные в ходе профессиональной деятельности контакты с целью получить, обобщить и передать российской стороне сведения о деятельности НАТО на территории Латвии.
Второй подозреваемый передавал в Москву данные, которые имеет отношение к военным интересам России.