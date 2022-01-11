Испанский суд отказал беглому банкиру Сергею Пугачеву в подаче иска против России
Высший суд Мадрида отказал бывшему главе Межпромбанка Сергею Пугачеву в подаче иска против Российской Федерации на 14,5 млрд долларов. В суде отметили, что данное решение окончательное и обжалованию не подлежит
Высший суд Мадрида отказал бывшему главе Межпромбанка Сергею Пугачеву в подаче иска против Российской Федерации на 14,5 млрд долларов. В суде отметили, что данное решение окончательное и обжалованию не подлежит.
Сам Сергей Пугачев сообщил РБК, что речь идет о вынесенном в прошлом году решении, которое его адвокаты уже обжаловали. «Если будет отказ, будет следующая апелляция, следующая инстанция. Короче говоря, рутина», - отметил беглый банкир, который ранее считался близким к президенту Владимиру Путину человеком.
В 2015 году экс-глава Межпромбанка подал иск против России о взыскании 14,5 млрд долларов в качестве компенсации за изъятое имущество (в частности, Енисейскую промышленную компанию).
Напомним, что российский суд признал опального банкира виновным в намеренном банкротстве Межпромбанка, которым он владел до 2010 года. По решению суда, г-н Пугачев должен выплатить 75,6 млрд рублей.