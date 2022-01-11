Минприроды направило претензию «дочке» Росатома из-за невыполненных работ по ликвидации ущерба от Байкальского ЦБК
Дочернее предприятие госкорпорации «Росатом» сорвало сроки исполнения государственного контракта по ликвидации вреда от Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК), который был закрыт ее в 2013 году
Дочернее предприятие госкорпорации «Росатом» сорвало сроки исполнения государственного контракта по ликвидации вреда от Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК), который был закрыт ее в 2013 году.
Минприроды РФ отказалось подписывать акт приемки выполненных работ и направило ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО, Росатом) досудебную претензию. В претензии говорится, что «дочка» Росатома должна была до конца ноября 2021 года подготовить проект работ по ликвидации вреда от Байкальского ЦБК, а также проектную документацию в части полигона «Солзанский».
Однако результаты инженерно-гидрогеологических и инженерно-экологических изысканий АО ЦБК так и не были доработаны, а по полигону «Солзанский» проектная документация «полностью отсутствует.
Минприроды требует от ФЭО устранить все замечания и выплатить пени в размере 1/300 от стоимости госконтракта за каждый день просрочки исполнения обязанностей по заключенному договору.
На проведение работ по ликвидации вреда окружающей среде от Байкальского ЦБК правительство выделило 826 млн рублей. Единственным исполнителем работ по госконтракту стала «дочка» Росатому.