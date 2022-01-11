11 января 2022, 14:21
В Москве неизвестные пригрозили взорвать здания Мосгорсуда и еще 12 судов
В пресс-службе Мосгорсуда рассказали, что судебные заседания пришлось прервать и вывести всех сотрудников и посетителей на улицу. Сейчас здания судов проверяют кинологи
Фото: u-f.ru
В Москве сотрудники правоохранительных органов провели эвакуацию людей из здания Мосгорсуда и еще 12 столичных судов в связи с угрозой взрыва.
Накануне 13 московских судов получили анонимные сообщения о заложенной в зданиях бомбе. Данная информация была передана в полицию.
В пресс-службе Мосгорсуда рассказали «Интерфаксу», что судебные заседания пришлось прервать и вывести всех сотрудников и посетителей на улицу. Сейчас здания судов проверяют кинологи. Также силовики устанавливают личности тех, кто отправил сообщения о готовящихся взрывах.