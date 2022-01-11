Правительство разрешило запустить беспилотное такси на 18 улицах Москвы
Российское правительство устранило разногласия по постановлению, которое позволяет запустить в стране беспилотные такси. Соответствующий документ планируется принять до конца января текущего года
Российское правительство устранило разногласия по постановлению, которое позволяет запустить в стране беспилотные такси. Соответствующий документ планируется принять до конца января текущего года, а в силу он вступит в феврале.
Программа запуска беспилотных такси была разработана Министерством экономического развития на основе заявки компании «Яндекс» в 2021 году. В компании газете «Ведомости» сообщили, что после получения официального разрешения от властей сервис будет запущен. Предполагается, что это произойдет в феврале-марте.
Власти должны разрешить беспилотному такси передвигаться по 18 улицам Москвы, а также на территории Сколкова в Подмосковье, Иннополиса в Татарстане и центра «Сириус» в Краснодарском крае.
При этом полностью беспилотные такси будут ездить только в Сколково и Иннополисе. На московских улицах в машине будет находиться инженер.