11 января 2022, 13:46
В России стоимость высшего образования за 10 лет выросла в 2,6 раза
В исследовании НИУ ВШЭ сообщается, что если в 2011 году стоимость одного семестра составляла 58,9 тысячи рублей, то в 2021 году один семестр подорожал до 155,2 тысячи рублей
Фото: karavantver.ru
В России средняя стоимость платного образования в вузах за 10 лет выросла в 2,6 раза. В исследовании НИУ ВШЭ сообщается, что если в 2011 году стоимость одного семестра составляла 58,9 тысячи рублей, то в 2021 году один семестр подорожал до 155,2 тысячи рублей.
Эксперты отметили, что рост цен на высшее образование в целом не выходил за рамки корректировки с учетом инфляции. При этом отдельные примеры более высокого роста стоимости обучения в ВШЭ объяснили «перетоком абитуриентов на более дорогие и более качественные платные программы».
В исследовании также отмечается, что россияне готовы платить больше за высокое качество образования и высокую репутацию вуза.