Европейское агентство лекарственных средств признало стандарты производства «Спутника V»
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) признало стандарты производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Организация выдала производителю положительное заключение
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) признало стандарты производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Организация выдала производителю положительное заключение.
Заместитель директора Центра имени Гамалеи (разработчик «Спутника V») Денис Логунов сообщил, что заключение ЕМА касается и проведения клинических исследований российской вакцины.
Решение европейского фармрегулятора означает, что предприятия, на которых производится российская вакцина «Спутник V», прошли проверку. Эксперты организации признали их соответствующими европейским требованиям.
Российские специалисты отметили, что теперь для признания «Спутника V» в Европе «останутся только формальности».
Одновременно с этим в России будет поднят вопрос о признании иностранных вакцин против коронавируса.