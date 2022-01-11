11 января 2022, 12:46
Кипрский суд арестовал часть активов «Мечела» по иску «Адвалор-Консалта»
Суд Кипра арестовал часть имущества российской горнодобывающей и металлургической компании «Мечел». Такое решение было принято в качестве обеспечительной меры по иску компании «Адвалор-Консалт»
Фото: susu.ru
Суд Кипра арестовал часть имущества российской горнодобывающей и металлургической компании «Мечел». Такое решение было принято в качестве обеспечительной меры по иску компании «Адвалор-Консалт».
Суд при этом не стал раскрывать информации о том, на какое именно имущество «Мечела» был наложен арест. «КоммерсантЪ» отмечает, что часть арестованных активов принадлежит компании, а часть – его главе Игорю Зюзину.
Компания «Адвалор-Консалт» требует от «Мечела» возмещения убытков, которые она понесла из-за внутригрупповых сделок с компаниями, входящими в холдинг г-на Зюзина. Размер убытков оценивается в 80 млн евро.
В пресс-службе «Мечела» заявили, что намерены обжаловать решение кипрского суда.