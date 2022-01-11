11 января 2022, 11:58
Власти Орловской области объявили об отмене системы QR-кодов
Глава региона Андрей Клычков в своем Instagram написал, что этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Сам же губернатор выступил за отмену QR-кодов
Фото: mirtesen.ru
В Орловской области с 15 января отменяется система антиковидных QR-кодов для посещения общественных мест.
Глава региона Андрей Клычков в своем Instagram написал, что этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Сам же губернатор выступил за отмену QR-кодов.
«Как мне кажется, свою задачу в определенной степени QR-коды выполнили. Думаю, сейчас нет смысла их сохранять», - заявил Клычков, слова которого приводит «Лента.ру».
Осенью 2021 года QR-коды в Орловской области были введены для посещения кафе, ресторанов, непродовольственных магазинов, торговых центров, кинотеатров и фитнес-центров.