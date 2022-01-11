В Ростове-на-Дону пьяный депутат-единоросс устроил дебош возле ресторана
Депутат городской думы Шахт (Ростовская область) от «Единой России» Вадим Литвинов устроил пьяный дебош около одного из ресторанов Ростова-на-Дону, угрожал полицейским, однако не был привлечен к ответственности
Депутат городской думы Шахт (Ростовская область) от «Единой России» Вадим Литвинов устроил пьяный дебош около одного из ресторанов Ростова-на-Дону, угрожал полицейским, однако не был привлечен к ответственности. Инцидент произошел еще перед Новым годом, однако известно о нем стало только сейчас.
Издание «Блокнот-Ростов» и портал 161.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишут, что 18 декабря пьяный мужчина с оружием пытался ворваться в ресторан «Магадан», потому что его в заведение не пускали. Сотрудники ресторана вызвали полицию, однако дебошир попытался скрыться от них на автомобиле.
Спустя некоторое время мужчину задержали, а в салоне его Range Rover полицейские обнаружил пистолет и ружье «Сайга». Также было установлено, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Очевидцы рассказали, что мужчина размахивал служебным удостоверением, угрожал полицейским, а также кричал, что «всех посадит, а ему ничего не будет».
Только после Нового года было установлено, что дебоширом оказался депутат гордумы Шахт Вадим Литвинов. Ростовские СМИ пишут, что первоначально против единоросса планировалось возбудить дело по статьям «Мелкое хулиганство» и «Воспрепятствование работе полиции», однако ему удалось «замять» инцидент.
В правоохранительных органах инцидент с участием депутата-единоросса пока не комментируют.