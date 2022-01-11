11 января 2022, 11:38
В России впервые за 10 лет снизился проходной балл для поступления в вузы
Так, в 2021 году для поступления на бюджет абитуриентам необходимо было набрать в среднем 70,3 балла по трем ЕГЭ. В 2020 году им необходимо было получить минимум 70,8 балла
Фото: socialinform.ru
В России впервые за последние 10 лет снизился проходной балл ЕГЭ для поступления в вузы на бюджет.
Так, в 2021 году для поступления на бюджет абитуриентам необходимо было набрать в среднем 70,3 балла по трем ЕГЭ. В 2020 году им необходимо было получить минимум 70,8 балла.
В докладе НИУ ВШЭ отмечается, что средний балл ЕГЭ для поступления в университет сократился из-за того, что правительство впервые выделило больше бюджетных мест, в том числе и в региональных вузам. Таким образом, на бюджет смогли поступить абитуриенты, которые в прежние годы не прошли бы по количеству баллов.
Половину зачисленных на бюджет студентов составили школьные «отличники», а это, отмечается в докладе, «хороший результат», пишет Znak.com.