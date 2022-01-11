Пассажир московского метро, оплативший проезд с помощью Face Pay, получил штраф за отсутствие маски
В Москве пассажир метрополитена, который решил воспользоваться новой системой оплаты проезда Face Pay, получил штраф за нарушение масочного режима. Об этом рассказал «Парламентской газете» член Совета по правам человека Игорь Ашманов
В Москве пассажир метрополитена, который решил воспользоваться новой системой оплаты проезда Face Pay, получил штраф за нарушение масочного режима. Об этом рассказал «Парламентской газете» член Совета по правам человека Игорь Ашманов.
Правозащитник сообщил что «очень инновационно продвинутый мужчина» решил испробовать на себе систему оплаты проезда Face Pay, о запуске которой осенью 2021 года объявил глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.
Москвич зарегистрировался в Face Pay, сдал биометрические данные и стал оплачивать проезд в подземке с помощью своего лица. Однако спустя несколько дней после первого прохода через турникет с помощью системы распознавания лиц мужчина получил штраф за отсутствие защитной маски в общественном месте.
Игорь Ашманов отметил, что другие пассажиры тоже ездят в метро без маски, однако их нельзя идентифицировать по лицу.
В пресс-службе московского метрополитена уже опровергли информацию штрафе пользователю Face Pay за нарушение масочного режима. В подземке заявили, что такое просто невозможно технически.
«Для этого как минимум нужно собирать личные идентификаторы пассажиров — фамилию, имя и отчество. При регистрации в сервисе Face Pay эти данные не требуются», - пояснили в метрополитене.