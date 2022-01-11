11 января 2022, 08:02
Спикер Европарламента скончался в возрасте 65 лет из-за нарушения работы иммунной системы
Председатель Европарламента Давид Сассоли скончался в возрасте 65 лет. Причиной его смерти стали осложнения, возникшие после нарушения работы иммунной системы
Фото: jpgazeta.ru
Председатель Европарламента Давид Сассоли скончался в возрасте 65 лет. Причиной его смерти стали осложнения, возникшие после нарушения работы иммунной системы.
26 декабря Давид Сассоли был госпитализирован в онкологический центр итальянского города Авиано, а рано утром 11 января он скончался, сообщает ANSA со ссылкой на представителя политика Роберто Куилло.
Осенью 2021 года спикер Европарламента попал в больницу с пневмонией из-за болезни легионеров (острое инфекционное заболевание).