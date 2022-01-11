Писатель Виктор Шендерович решил уехать из России из-за обвинений в клевете в адрес Евгения Пригожина
Писатель, телеведущий и оппозиционер Виктор Шендерович (включен Минюстом в реестр иностранных агентов) сообщил о своих планах уехать из России. Его решение связано с угрозой уголовного преследования по иску прокремлевского бизнесмена Евгения Пригожина
Писатель, телеведущий и оппозиционер Виктор Шендерович (включен Минюстом в реестр иностранных агентов) сообщил о своих планах уехать из России. Его решение связано с угрозой уголовного преследования по иску прокремлевского бизнесмена Евгения Пригожина.
Ранее Евгений Пригожин подал иск в суд против Виктора Шендеровича и главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Бизнесмен требует удалить и опровергнуть утверждения о том, что у него имеется судимость. Также Пригожин требует с ответчиков по 5 млн рублей в качестве компенсации морально вреда.
В декабре 2021 года Приморский райсуд Санкт-Петербурга взыскал с «Эха Москвы» миллион рублей, а с Виктора Шендеровича - 100 тысяч рублей. После этого Евгений Пригожин написал заявление на писателя о клевете.
«От личного участия в уголовном деле <...> я, пожалуй, воздержусь. Я принял решение переждать снаружи», - написал публицист на своей странице в Facebook. В какой стране Шендерович решил обосноваться, он не уточнил.