Меню
Общество
Миру предсказали новую «опаснейшую» вспышку коронавирусной инфекции
11 января 2022, 07:43

Писатель Виктор Шендерович решил уехать из России из-за обвинений в клевете в адрес Евгения Пригожина

Писатель, телеведущий и оппозиционер Виктор Шендерович (включен Минюстом в реестр иностранных агентов) сообщил о своих планах уехать из России. Его решение связано с угрозой уголовного преследования по иску прокремлевского бизнесмена Евгения Пригожина

Писатель Виктор Шендерович решил уехать из России из-за обвинений в клевете в адрес Евгения Пригожина
Фото: gordonua.com

Писатель, телеведущий и оппозиционер Виктор Шендерович (включен Минюстом в реестр иностранных агентов) сообщил о своих планах уехать из России. Его решение связано с угрозой уголовного преследования по иску прокремлевского бизнесмена Евгения Пригожина.

Ранее Евгений Пригожин подал иск в суд против Виктора Шендеровича и главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Бизнесмен требует удалить и опровергнуть утверждения о том, что у него имеется судимость. Также Пригожин требует с ответчиков по 5 млн рублей в качестве компенсации морально вреда.

В декабре 2021 года Приморский райсуд Санкт-Петербурга взыскал с «Эха Москвы» миллион рублей, а с Виктора Шендеровича - 100 тысяч рублей. После этого Евгений Пригожин написал заявление на писателя о клевете.

«От личного участия в уголовном деле <...> я, пожалуй, воздержусь. Я принял решение переждать снаружи», - написал публицист на своей странице в Facebook. В какой стране Шендерович решил обосноваться, он не уточнил.

Материалы по теме
Из Смольного уволили главу управления соцпитания, связанного с Евгением Пригожиным
Управделами заключило контракт на организацию питания иностранных гостей с ООО «МСК». Эту фирму связывают с «поваром Путина»
Евгений Пригожин не может взыскать с ФБК 28,5 млн рублей из-за ликвидации фонда
Сейчас на главной
Аэропорт Нур-Султана возобновил международное авиасообщение
аэропорты
Аэропорт Нур-Султана возобновил международное авиасообщение
Аэропорт Нур-Султана (столица Казахстана) возобновил международное авиасообщение. Ранее работа воздушной гавани была приостановлена в связи с массовыми протестами и беспорядками в стране
Судебный квартал вместо парка
судебный квартал
Судебный квартал вместо парка
Президент Владимир Путин своим указом отменил план строительства парка «Тучков буян» в центре Санкт-Петербурга. На этом месте будет возведен судебный квартал, в который должен переехать Верховный суд РФ
Rolls-Royce. Ну на до же на чем то ездить ...
автомобили
Rolls-Royce. Ну на до же на чем то ездить ...
В официальном сообщении компании-производителя говорится, что по итогам минувшего года был установлен рекорд продаж на глобальном и российском рынках, а прирост составил 49% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года
Пятая волна коронавируса в России начнется в конце января
коронавирус
Пятая волна коронавируса в России начнется в конце января
В России пятая волна коронавируса начнется в конце января или начале февраля. Такие сроки обозначил вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн
Авторская колонка
На уровень жизни диктаторов санкции не влияют
ЕЭС и Америка едва успевают вводить санкции против России и Белоруссии. Речь идёт о персональных санкциях против путинского окружения, об ограничении кредитов поставок стратегических материалов. Замечу, что сыра и оливок это не касается
Авдерин Валерий
В меню «пельмени должны быть обязательно»
школы
В меню «пельмени должны быть обязательно»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал ввести в меню местных школьников пельмени. Главу региона очень возмутило отсутствие этого популярного в России блюда в школьных столовых
Защита Любови Соболь подала жалобу на приговор по «санитарному» делу в ЕСПЧ
Любовь Соболь
Защита Любови Соболь подала жалобу на приговор по «санитарному» делу в ЕСПЧ
Адвокат юриста и соратницы Алексея Навального Любовь Соболь анонсировал подачу жалобы с Европейский суд по правам человека в Страсбурге на приговор по так называемому «санитарному делу»
Автомобильный парк полиции Чечни пополнился двумя автомобилями Cadillac Escalade
МВД
Автомобильный парк полиции Чечни пополнился двумя автомобилями Cadillac Escalade
Видео с новыми машинами чеченской полиции появилось в Instagram-аккаунте регионального тюнинг-ателье. Автомобили отправили туда на переоборудование под спецтехнику
В МВД анонсировали изменение билетов теоретического экзамена на водительские права
водительские права
В МВД анонсировали изменение билетов теоретического экзамена на водительские права
В ведомстве заявили, что изменения необходимы, чтобы будущий водитель не заучивал билеты, а знал, как себя вести в той или иной ситуации на дороге
Австралийский суд постановил отпустить теннисиста Новака Джоковича
большой теннис
Австралийский суд постановил отпустить теннисиста Новака Джоковича
Федеральный окружной суд Австралии отменил решение об аннулировании визы сербскому теннисисту Новаку Джоковичу. Суд постановил освободить известного спортсмена из центра для нелегальных мигрантов
Владимир Путин назвал события в Казахстане «нападением на республику»
В понедельник, 10 января, началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ (Организация договора коллективной безопасности), которую было решено провести в связи с массовыми протестами и беспорядками в Казахстане
В Забайкалье с 10 января вводится система QR-кодов для посещения торговых центров
QR-коды
В Забайкалье с 10 января вводится система QR-кодов для посещения торговых центров
В Забайкальском крае с понедельника, 10 января, вводится система QR-кодов для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов. Теперь шопинг будет доступен только переболевшим коронавирусом и привитым гражданам
В Голливуде объявили лауреатов кинопремии «Золотой глобус»
кинопремии
В Голливуде объявили лауреатов кинопремии «Золотой глобус»
Минувшей ночью были объявлены лауреаты престижной кинопремии «Золотой глобус». Из-за коронавируса торжественная церемония не проводилась, а списки победителей были опубликованы в соцсетях
В России вступил в силу закон о тюремных сроках для злостных нарушителей ПДД
ПДД
В России вступил в силу закон о тюремных сроках для злостных нарушителей ПДД
Так, водителям, которые неоднократно штрафовались за превышение скорости более чем на 60 км в час или выезд на встречную полосу, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей
В российских городах после новогодних праздников подорожали полисы ОСАГО
ОСАГО
В российских городах после новогодних праздников подорожали полисы ОСАГО
В российских регионах с 9 января выросли цены на полисы ОСАГО. Это произошло после вступления в силу указания Центробанка о втором масштабном изменении региональных коэффициентов
Минздрав Казахстана подтвердил гибель 164 человек в ходе беспорядков
протесты в казахстане
Минздрав Казахстана подтвердил гибель 164 человек в ходе беспорядков
Министерство здравоохранения Казахстана опубликовало данные о погибших и пострадавших в результате протестов и беспорядков. По данным ведомства, погибли 164 человека, в том числе и двое детей
В мире
Власти Мальты опубликовали списки новых граждан страны. Среди них есть российские бизнесмены
Официальный вестник Мальты опубликовал списки новых граждан, натурализованных в 2020 году. Среди новоиспеченных граждан островного государства оказались и россияне
Власти США в рамках новых санкций могут запретить ввоз в РФ смартфонов и ноутбуков
антироссийские санкции
Власти США в рамках новых санкций могут запретить ввоз в РФ смартфонов и ноутбуков
Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет санкций против России, который включает в себя запрет на поставку всей потребительской электроники в страну