Сотрудников и заключенных ИК-10 в Еврейской АО заставляют молчать о пытках и вымогательствах
В Еврейской автономной области заключенных и сотрудников администрации колонии №10 запугивают накануне проведения проверки исправительных учреждений региона. Им строго запрещено рассказывать проверяющим о пытках и вымогательствах
В Еврейской автономной области заключенных и сотрудников администрации колонии №10 запугивают накануне проведения проверки исправительных учреждений региона. Им строго запрещено рассказывать проверяющим о пытках и вымогательствах.
Правозащитный проект Gulagu.net сообщает, что актив осужденных подконтрольных администрации ИК-10 закончил «долгий разговор» с другими арестантами, которых предупредили, что в ближайшее время колонию посетят сотрудники прокуратуры, Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и управления по правам человека. Если кто-то расскажет проверяющим о пытках, избиениях и вымогательствах, то после отъезда комиссии «их будут ломать», а их отряд «лишится всего».
«Поэтому лучше сказать, что у всех все хорошо», - предупредили осужденных.
Молчать просят не только заключенных, но и сотрудников колонии. Им через мессенджер прислали сообщение следующего содержания. «Уважаемые сотрудники, все видели информацию на сайте, которую публикует Осечкин (глава Gulagu.net Владимир Осечкин – ред.) про наши учреждения. Всех Вас будут опрашивать сотрудники прокуратуры, надеюсь никому не надо объяснять, что надо говорить….. у нас все хорошо, никто никого не притесняет, деньги никто не собирает». Несогласным с этим сотрудникам предложили написать рапорт об уходе в отставку.
«Поверьте, на ваше место стоит очередь желающих», - отметили авторы сообщения.