Компания IKEA лишит непривитых от COVID-19 сотрудников зарплаты и урежет им больничные
Британское подразделение шведской компании IKEA лишит зарплаты непривитых от коронавируса сотрудников. Руководство фирмы уже урезало в четыре раза больничные для работников, которые отказались от вакцинации и вынуждены периодически уходить на самоизоляцию
Британское подразделение шведской компании IKEA лишит зарплаты непривитых от коронавируса сотрудников. Руководство фирмы уже урезало в четыре раза больничные для работников, которые отказались от вакцинации и вынуждены периодически уходить на самоизоляцию после контактов с заболевшими.
Представители IKEA сообщили изданию Daily Mail, что непривитым сотрудникам компания согласна платить только пособие по болезни в размере 96,35 фунтов стерлингов (9822 рубля) в неделю вместо средней зарплаты сотрудника, которая составляет 400 фунтов стерлингов (40776 рублей) в неделю до вычета налогов.
Аналогичные меры в отношении непривитых сотрудников были приняты сетью супермаркетов Morrisons и коммунальной компанией Wessex Water.
Напомним, что в России работодателям разрешили отстранять от работы непривитых сотрудников без медотвода.