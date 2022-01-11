Владимир Путин отменил строительство парка «Тучков буян» в Петербурге. Там построят судебный квартал
Президент Владимир Путин своим указом отменил план строительства парка «Тучков буян» в центре Санкт-Петербурга. На этом месте будет возведен судебный квартал, в который должен переехать Верховный суд РФ
Президент Владимир Путин своим указом отменил план строительства парка «Тучков буян» в центре Санкт-Петербурга. На этом месте будет возведен судебный квартал, в который должен переехать Верховный суд РФ, сообщает «Русская служба Би-Би-Си».
Строительство судебного квартала началось в 2017 году, а подрядчиком стала компания «СК Сегмента», аффилированная с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным. Некоторое время назад власти Петербурга заявили, что стройка заморожена, а судебный квартал будет построен в другом месте.
Кроме того, в 2019 году в ходе предвыборной кампании нынешний губернатор северной столицы Александр Беглов заявил, что вместо судебного квартала на набережной реки Невы появится парк «Тучков буян», который «будет лучше московского «Зарядья»».
Парк планировалось построить на территории, которая ранее принадлежала Государственному институту прикладной химии (ГИПХ), между стрелкой Васильевского острова и Петропавловской крепостью. В 2020 году победителем международного конкурса на концепцию парка «Тучков буян» объявили петербургское архитектурное бюро «Студия 44» Никиты Явейна и нидерландское бюро West 8.
По данным «Новой газеты», власти Петербурга поручили проектировщикам «переосмыслить бетонные основания нереализованных проектов» (более 60% участка было занято бетонными фундаментами).
При этом экологи выступили против строительства парка на бывшей территории ГИПХ, отметив, что институт занимался разработкой и испытанием различных веществ, в том числе боевых отравляющих, радиоактивных и ракетного топлива. В 2012 году экспертиза показала, что 70% почвы заражено опасными веществами, а 30% - веществами высокого класса опасности.