Россияне в 2021 году купили рекордное количество автомобилей Rolls-Royce
В официальном сообщении компании-производителя говорится, что по итогам минувшего года был установлен рекорд продаж на глобальном и российском рынках, а прирост составил 49% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года
Состоятельные россияне в минувшем году купили рекордное количество автомобилей марки Rolls-Royce.
В официальном сообщении компании-производителя говорится, что по итогам минувшего года был установлен рекорд продаж на глобальном и российском рынках, а прирост составил 49% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Россия стала крупнейшим рынком сбыта для Rolls-Royce в Европе и заняла третье место в мире.
Аналитик компании объяснили рост продаж автомобилей премиум-класса и класса люкс тем, что у состоятельных потребителей стало больше свободных денег из-за антикоронавирусных ограничений на путешествия.
«2021 год был для Rolls-Royce Motor Cars феноменальным. Успехи вселяют в нас уверенность, в то время как марка готовится к запуску первого полностью электрического автомобиля», – говорится в заявлении компании, которое цитирует «Лента.ру».