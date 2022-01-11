Пятая волна коронавируса в России начнется в конце января
В России пятая волна коронавируса начнется в конце января или начале февраля. Такие сроки обозначил вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн
В России пятая волна коронавируса начнется в конце января или начале февраля. Такие сроки обозначил вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
В интервью «Ленте.ру» вирусолог заявил, что во время пятой волны стоит ожидать высоких показателей заболеваемости коронавирусом из-за нового штамма «омикрон», а чтобы противостоять этому, необходимо модернизировать имеющиеся вакцины против COVID-19.
Анатолий Альтштейн отметил, что в США, Великобритании и некоторых других странах пятая волна уже началась, а штамм «омикрон» стал вытеснять доминировавший ранее штамм «дельта». В скором времени омикрон-волну стоит ждать и в России.
Пока в РФ заболеваемость коронавирусом снижается. После рекордных суточных показателей в 40 тысяч заболевших в ноябре, сейчас в день выявляется около 15 тысяч новых случаев заражения. Суточная смертность среди ковидных пациентов снизилась с 1200 человек до 780.