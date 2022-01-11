Глава Петербурга отказался запрещать установку новых вышек сотовой связи вопреки жалобам граждан
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отказался вводить мораторий на установку вышек сотовой связи по просьбе депутата Законодательного Собрания от «Единой России» Александра Кущака
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отказался вводить мораторий на установку вышек сотовой связи по просьбе депутата Законодательного Собрания от «Единой России» Александра Кущака.
В официальном ответе Смольного говорится, что законодательство не предусматривает возможность отказа в установке вышек сотовой связи. Также был отклонен запрос о проведении отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые будут иметь право на установку сотовых вышек.
В администрации северной столицы сообщили, что установить предельное количество вышел для каждого муниципального округа нельзя, так как число абонентов растет, а нагрузка на имеющиеся вышки постоянно растет.
Депутат Александр Кущак ранее сообщил в Смольный, что к нему часто обращаются граждане, которые жалуются на установку вышек сотовой связи рядом с жилыми домами. Парламентарий просил руководство города утвердить четкие правила размещения таких объектов, поскольку они вызывают электромагнитное облучение. До утверждения правил, установка новых сотовых вышек должна быть запрещена.