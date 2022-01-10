Сотовым операторам предложили освободить от роуминга россиян, находящихся в странах с режимом ЧС
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн предложил освободить российских граждан, которые оказались в других странах в период действия там чрезвычайного положения, от оплаты роуминга при звонках на родину
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн предложил освободить российских граждан, которые оказались в других странах в период действия там чрезвычайного положения, от оплаты роуминга при звонках на родину. Данная инициатива прозвучала на фоне массовых протестов и беспорядков в Казахстане.
Парламентарий считает, что механизм компенсации затрат для операторов сотовой связи нужно обсуждать с представителями Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
По мнению депутата, такая норма позволит эффективнее защищать сограждан, которые попали в сложные обстоятельства вдали от родного дома. Хинштейн отметил, что операторам связи уже направлено соответствующее предложение. В частности, им предложено освободить о роуминга российских абонентов, которые в настоящее время находятся в охваченном протестами Казахстане.