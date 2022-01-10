Глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил добавить в школьное меню пельмени
Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал ввести в меню местных школьников пельмени. Главу региона очень возмутило отсутствие этого популярного в России блюда в школьных столовых
Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал ввести в меню местных школьников пельмени. Главу региона очень возмутило отсутствие этого популярного в России блюда в школьных столовых.
Андрей Воробьев поручил профильным чиновникам проработать этот вопрос и пообещал выделить на пельмени для школьников дополнительные средства из бюджета.
Перед этим на совещании у губернатора глава подмосковного Минобразования Илья Бронштейн рассказал, что многие школьники просят включить в меню пельмени, сообщает Znak.com.
«А что с пельменями-то? В чем проблема? Нормальное желание. Мы все учились в школе, все хотели пельменей. Почему нет пельменей? Дорогие, что ли?» — поинтересовался у чиновников Воробьев.
На это глава подмосковного Роспотребнадзора Ольга Микаилова отметила, что пельмени являются продуктом «повышенного риска размножения микроорганизмов». Однако Андрей Воробьев парировал, что «все что угодно является угрозой, а пельмени должны быть обязательно».