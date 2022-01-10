В ангарской колонии одного из заключенных нашли с перерезанным горлом
Правозащитный проект Gulagu.net сообщает, что за неделю в ИК-2 Иркутской области нашли мертвыми уже двух заключенных. У одного из них было перерезано горло, а смерть второго оформляют как «сердечную недостаточность»
В ангарской колонии строгого режима №2 одного из заключенных обнаружили с перерезанным горлом. Ранее местные арестанты неоднократно жаловались на пытки.
Правозащитный проект Gulagu.net сообщает, что за неделю в ИК-2 Иркутской области нашли мертвыми уже двух заключенных. У одного из них было перерезано горло, а смерть второго оформляют как «сердечную недостаточность».
В региональном управлении ФСИН сообщили, что один арестант покончил с собой, а второй скончался в результате острой сердечной недостаточности. В ведомстве также заверили, что умершие заключенные не участвовали в декабрьской голодовке.
Отметим, что ранее заключенные ангарской ИК-2 неоднократно жаловались на пытки, издевательства и постоянные обыски. В декабре арестанты объявили голодовку в знак протеста против требований режима.