Защита Любови Соболь подала жалобу на приговор по «санитарному» делу в ЕСПЧ
Адвокат юриста и соратницы Алексея Навального Любовь Соболь анонсировал подачу жалобы с Европейский суд по правам человека в Страсбурге на приговор по так называемому «санитарному делу»
Адвокат юриста и соратницы Алексея Навального Любовь Соболь анонсировал подачу жалобы с Европейский суд по правам человека в Страсбурге на приговор по так называемому «санитарному делу».
Владимир Воронин сообщил агентству ТАСС, что заседание по их жалобе состоится в феврале или марте 2022 года.
Напомним, что после январской акции протеста в поддержку Алексея Навального Любовь Соболь и другие соратники оппозиционера стали фигурантами уголовного дела по статье «Нарушение санитарных норм». Их обвинили в том, что на митинге якобы присутствовали люди с подтвержденным коронавирусом, которые могли заразить других.
В рамках «санитарного дела» суд приговорил Любовь Соболь к ограничениям в виде запрета покидать место жительства с 22:00 до 6:00, посещать массовые мероприятия, а также выезжать за пределы Москвы и Подмосковья. Также политика обязали три раза в месяц отмечаться в инспекции.
Через несколько дней после вынесения приговора стало известно об отъезде Любови Соболь из России.