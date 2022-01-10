10 января 2022, 14:48
Автомобильный парк полиции Чечни пополнился двумя автомобилями Cadillac Escalade
Видео с новыми машинами чеченской полиции появилось в Instagram-аккаунте регионального тюнинг-ателье. Автомобили отправили туда на переоборудование под спецтехнику
Фото: twitter.com/advancedta
Автомобильный парк ГУ МВД по Чеченской республике пополнился тремя новыми автомобилями Cadillac Escalade 2020 года.
Портал Auto.ru сообщает, что видео с новыми машинами чеченской полиции появилось в Instagram-аккаунте регионального тюнинг-ателье. Автомобили отправили туда на переоборудование под спецтехнику. Так, полицейские «Кадиллаки» были оснащены спецсигналами («мигалками»).
Издание отмечает, что чеченская полиция получила либо Cadillac Escalade в комплектации Sport (стоимость около 9 млн рублей) либо в комплектации Sport Platinum (10 млн рублей).
При этом пользователи соцсетей утверждают, что эти машины закупили для бывшего министра спорта Чечни и племянника главы республики Хамзата Кадырова.