Меню
Общество
Российский флаг удалят из спорта на четыре года
10 января 2022, 14:48

Автомобильный парк полиции Чечни пополнился двумя автомобилями Cadillac Escalade

Видео с новыми машинами чеченской полиции появилось в Instagram-аккаунте регионального тюнинг-ателье. Автомобили отправили туда на переоборудование под спецтехнику

Автомобильный парк полиции Чечни пополнился двумя автомобилями Cadillac Escalade
Фото: twitter.com/advancedta

Автомобильный парк ГУ МВД по Чеченской республике пополнился тремя новыми автомобилями Cadillac Escalade 2020 года.

Портал Auto.ru сообщает, что видео с новыми машинами чеченской полиции появилось в Instagram-аккаунте регионального тюнинг-ателье. Автомобили отправили туда на переоборудование под спецтехнику. Так, полицейские «Кадиллаки» были оснащены спецсигналами («мигалками»).

Издание отмечает, что чеченская полиция получила либо Cadillac Escalade в комплектации Sport (стоимость около 9 млн рублей) либо в комплектации Sport Platinum (10 млн рублей).

При этом пользователи соцсетей утверждают, что эти машины закупили для бывшего министра спорта Чечни и племянника главы республики Хамзата Кадырова.

Материалы по теме
Институт философии РАН потратил 742 тысячи рублей на изучение ада
Чиновники и госкомпании потратили на организацию Нового года более 8 млрд рублей
Госструктуры в текущем году потратили на покупку новых авто 1,7 млрд рублей из бюджета
Сейчас на главной
Авторская колонка
На уровень жизни диктаторов санкции не влияют
ЕЭС и Америка едва успевают вводить санкции против России и Белоруссии. Речь идёт о персональных санкциях против путинского окружения, об ограничении кредитов поставок стратегических материалов. Замечу, что сыра и оливок это не касается
Авдерин Валерий
В меню «пельмени должны быть обязательно»
школы
В меню «пельмени должны быть обязательно»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал ввести в меню местных школьников пельмени. Главу региона очень возмутило отсутствие этого популярного в России блюда в школьных столовых
Защита Любови Соболь подала жалобу на приговор по «санитарному» делу в ЕСПЧ
Любовь Соболь
Защита Любови Соболь подала жалобу на приговор по «санитарному» делу в ЕСПЧ
Адвокат юриста и соратницы Алексея Навального Любовь Соболь анонсировал подачу жалобы с Европейский суд по правам человека в Страсбурге на приговор по так называемому «санитарному делу»
Австралийский суд постановил отпустить теннисиста Новака Джоковича
большой теннис
Австралийский суд постановил отпустить теннисиста Новака Джоковича
Федеральный окружной суд Австралии отменил решение об аннулировании визы сербскому теннисисту Новаку Джоковичу. Суд постановил освободить известного спортсмена из центра для нелегальных мигрантов
Владимир Путин назвал события в Казахстане «нападением на республику»
В понедельник, 10 января, началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ (Организация договора коллективной безопасности), которую было решено провести в связи с массовыми протестами и беспорядками в Казахстане
В Забайкалье с 10 января вводится система QR-кодов для посещения торговых центров
QR-коды
В Забайкалье с 10 января вводится система QR-кодов для посещения торговых центров
В Забайкальском крае с понедельника, 10 января, вводится система QR-кодов для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов. Теперь шопинг будет доступен только переболевшим коронавирусом и привитым гражданам
В Голливуде объявили лауреатов кинопремии «Золотой глобус»
кинопремии
В Голливуде объявили лауреатов кинопремии «Золотой глобус»
Минувшей ночью были объявлены лауреаты престижной кинопремии «Золотой глобус». Из-за коронавируса торжественная церемония не проводилась, а списки победителей были опубликованы в соцсетях
В России вступил в силу закон о тюремных сроках для злостных нарушителей ПДД
ПДД
В России вступил в силу закон о тюремных сроках для злостных нарушителей ПДД
Так, водителям, которые неоднократно штрафовались за превышение скорости более чем на 60 км в час или выезд на встречную полосу, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей
В российских городах после новогодних праздников подорожали полисы ОСАГО
ОСАГО
В российских городах после новогодних праздников подорожали полисы ОСАГО
В российских регионах с 9 января выросли цены на полисы ОСАГО. Это произошло после вступления в силу указания Центробанка о втором масштабном изменении региональных коэффициентов
Минздрав Казахстана подтвердил гибель 164 человек в ходе беспорядков
протесты в казахстане
Минздрав Казахстана подтвердил гибель 164 человек в ходе беспорядков
Министерство здравоохранения Казахстана опубликовало данные о погибших и пострадавших в результате протестов и беспорядков. По данным ведомства, погибли 164 человека, в том числе и двое детей
В мире
Власти Мальты опубликовали списки новых граждан страны. Среди них есть российские бизнесмены
Официальный вестник Мальты опубликовал списки новых граждан, натурализованных в 2020 году. Среди новоиспеченных граждан островного государства оказались и россияне
Власти США в рамках новых санкций могут запретить ввоз в РФ смартфонов и ноутбуков
антироссийские санкции
Власти США в рамках новых санкций могут запретить ввоз в РФ смартфонов и ноутбуков
Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет санкций против России, который включает в себя запрет на поставку всей потребительской электроники в страну
Кипрские ученые выявили новый штамм - «дельтакрон»
коронавирус
Кипрские ученые выявили новый штамм - «дельтакрон»
Ученые Кипра сообщили о выявлении очередного штамма коронавирусной инфекции, который получил название «дельтакрон». По словам специалистов, «дельтакрон» является мутацией уже известных штаммов «дельта»» и «омикрон»
Власти Казахстана сообщили о временном закрытии аэропорта Алма-Аты
протесты в казахстане
Власти Казахстана сообщили о временном закрытии аэропорта Алма-Аты
Аэропорт Алма-Ата временно закрылся на неопределенный срок на фоне массовых протестов и беспорядков в Казахстане. По предварительным данным, воздушная гавань возобновит прием и отправку рейсов в лучшем случае 10 января
Мировых лидеров призвали ввести санкции против властей Казахстана
протесты в казахстане
Мировых лидеров призвали ввести санкции против властей Казахстана
Бывший глава казахстанского «Банка Туран Алем» (БТА Банк) Мухтар Аблязов, который уехал из страны и объявил себя лидером оппозиции, призвал мировых лидеров ввести санкции в отношении руководства республики
Синоптики предупредили жителей Москвы о 20-градусных морозах
прогноз погоды
Синоптики предупредили жителей Москвы о 20-градусных морозах
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что похолодание в столичном регионе будет сопровождаться заметным скачком атмосферного давления
Бизнесмены Казахстана оценили убытки от погромов в 200 млн долларов
протесты в казахстане
Бизнесмены Казахстана оценили убытки от погромов в 200 млн долларов
Бизнесмены Казахстана оценили свои потери от беспорядков и погромов, которые начались в ходе протестов из-за повышения цен на газ, в 88,1 млрд тенге (более 200,4 млн долларов)
В Казахстане 10 января объявили днем траура по погибшим в ходе беспорядков
протесты в казахстане
В Казахстане 10 января объявили днем траура по погибшим в ходе беспорядков
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил понедельник, 10 января, днем общенационального траура по погибшим в результате массовых протестов и беспорядков